Доля оправдательных приговоров в российских судах достигла исторического минимума с распада СССР

Число оправдательных приговоров в России достигло исторического минимума в постсоветской России пишет «Проект».



В 2018 году среди 885 тысяч подсудимых оправдательный приговор вынесли по 1 из 425. По сравнению с 2017 годом оправдательных приговоров стало меньше на 151, а их доля снизилась с 0,239% до 0,235%. В 1990-е годы суды выносили оправдательные приговоры в 0,3–0,4% случаев.

Для сравнения, в США в 2018 году федеральные суды осудили 74 тысяч человек, из которых 98% пошли на сделку о признании вины. Оправдали всего 314 человек, то есть 17% от тех, кто полностью или частично не признавал вину.

В Германии в 2017 году оправдали 27 тысяч человек. С учетом подавших жалобы на отмену или смягчение приговора несогласных с обвинением было 58 тысяч человек. То есть шанс на оправдание составил более 47%.