В России появится реестр авторов и источников фейковых новостей

В России будет создан публичный реестр источников и авторов фейковых новостей.



Такие планы озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров на медиафоруме ОНФ в Сочи. Реестр будет размещен на сайте Роскомнадзора.

В марте 2019 года в России был принят закон о фейковых новостях. Речь идёт о «заведомо недостоверной информации, которая публикуется под видом достоверных сведений и создаёт угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может способствовать массовым беспорядкам».

Закон расширил полномочия Генпрокуратуры РФ. По инициативе главы ведомства или его заместителей фейки могут блокироваться во внесудебном порядке.