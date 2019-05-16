Дюмин с подачи Галкина предложил жёстко наказывать туляков за сброс мусора в неустановленных местах

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил ужесточить ответственность за сброс мусора в неустановленных местах.



Поводом послужило загрязнение территории вдоль реки Воронки по улице Первая Прокатная. Замглавы администрации Тулы Владислав Галкин доложил Дюмину, что территория, на которой находится данная свалка, не разграничена. Как отметил он, судя по структуре мусора (шифер, ветки) и отсутствию подъездных путей, свалка была создана самими жителями этой улицы.

Как отметила пресс-служба правительства, Дюмин акцентировал внимание на том, что в своих обращениях жители винят в образовании свалок городские власти, «хотя зачастую это дело рук самих жителей».

«Необходимо ужесточить контроль. Региональным законодательством предусмотрено административное наказание граждан за сброс мусора в неустановленных местах. При выявлении нарушений жители должны привлекаться к ответственности в установленном порядке. По всем выявленным фактам нужно доводить дело до финала. И выводить все в общественную плоскость. Каждый должен осознавать свою ответственность за состояние территории, где проживает», — сказал губернатор.