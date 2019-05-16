Экс-главе Ясногорского района Абросимовой грозит до 10 лет тюрьмы за расхищение земель

17 мая суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы администрации Ясногорского района Екатерины Абросимовой.



Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с 1 февраля 2014 года по 3 декабря 2015-го Абросимова искала лиц, от имени которых подготавливались заявления о передаче в аренду муниципальных земельных участков, собственность которых не разграничена. Участки ставили на кадастровый учёт с регистрацией права собственности без осуществления предусмотренной законодательством оплаты в бюджет района.

Таким образом, считает следствие, из ведения Ясногорского района было выведено 27 земельных участков, стоимостью 467 500 каждый — то есть на сумму более 12,6 млн рублей.

Екатерина Абросимова была задержана сотрудниками УФСБ в апреле 2018 года. На тот период она работала помощником мэра Тулы Юрия Цкипури. Под домашним арестом экс-чиновница находилась четыре месяца.

Уголовное дело рассматривается в особом порядке. Абросимова сейчас находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.