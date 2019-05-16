«Смешные Вы, все»

Открывать соревнования, вручать награды, попутно нажимая кнопки за единогласное одобрение думских законов или улучшать жизнь граждан своего региона и продвигать его и их интересы на федеральном уровне?..



Требовать чего-то от представителей власти, которые, по сути, являются твоими делегатами на самом верху бюрократической пирамиды, смешно.

Задавать вопросы тоже — видимо, об этом один из тульских сенаторов прямо намекнул в соцсети в общении с одним из жителей.

Пытаться отстаивать свои интересы — чревато. Можно прослыть и провокатором. Лучше на субботник сходить. А если сфотографироваться в правильных манишках — можно и благодарность получить.

В фейсбуке задали вопрос — где, мол, вы были, господин сенатор, когда ваш родной район столкнулся с рядом проблем. Активисты.

« — Где были вы, когда я останавливал вырубку десятков гектар вековых сосен вблизи деревни Карташево? Именно я с друзьями активистами остановил этот лесоповал, привлек внимание СМИ, позвонил генералу УВД с просьбой взять дело на личный контроль, пошел на прием к областному прокурору. А вся ваша «помощь» свелась к тому, что мое обращение в ваш адрес было передано в администрацию, где мне по телефону просто сказали, что юристы напишут отписку.

— Где вы были, когда администрация решила увеличить мусорный полигон в 4 раза? Где вы были, когда 6 февраля глава администрации Павел Федоров на встрече с населением сказал, что полигон будет работать еще минимум 1,5 года, а параллельно с этим администрацией рассматривалась возможность дозагрузки полигона еще на несколько метров вверх? А я закрыл этот полигон. Кстати, на мое обращение по этой проблеме в ваш адрес, ваши помощники даже отписку забыли прислать.

— Где вы были, когда город неделю задыхался от вони с городских очистных? И напомню, что только мое вмешательство и привлечение внимание СМИ заставило администрацию признать проблему и начать замещать погибший активный ил. Вас я не видел рядом в этот момент. Наверное вы пиарились и вручали очередные грамоты. Не переживайте там и без вас есть кому их вручить.

— Где вы были, когда в мкрн Бор начали сносить старые здания тубдиспансера, а недобросовестный подрядчик весь строительный мусор начал пихать по оврагам, копать котлованы на землях гослесфонда и ссыпать строительные отходы туда, начал вывозить мусор в поля под с. Колюпаново? Я остановил это беззаконие, привлек внимание губернатора, заставил подрядчика выполнить условия контракта. Весь мусор вывезли на полигон.

— Где вы были, когда региональный оператор решил строить мусоросортировочный комплекс на алексинской земле, причем сюда бы привозили и весь заокский, ясногорский мусор?»

И правда, смешные. Провокаторы.