Житель Ефремова стал инвалидом первой группы из-за врачебной ошибки

Житель Ефремова получил инвалидность после обращения в частную медицинскую клинику ООО «Эксклюзив».



Три года назад мужчина обратился за помощью, после обследования врачи рекомендовали ему хирургическую операцию по блокаде правого плечевого сустава.

После операции пациенту внезапно стало плохо — у него упало давление, он потерял сознание и впал в кому. Скорая помощь приехала с большим опозданием, в тяжёлом состоянии пациента доставили в реанимацию. Чтобы спасти мужчину, потребовалось длительное и дорогостоящее лечение, однако он остался на всю жизнь инвалидом первой группы.

Мужчина обратился в суд, который доказал, что перед проведением операции врачи не провели необходимые диагностические работы, чем поставили под угрозу жизнь пациента. Суд полностью удовлетворил требование истца по части компенсации ему физического и морального вреда в размере 650 тысяч рублей.