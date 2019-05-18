Тульский суд запретил видеоролики «зацеперов»

Тульская транспортная прокуратура выявила на интернет-сайтах видеоролики, пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте на не предназначенных для этого частях подвижного состава.



Так называемые «зацеперы» или «трейнхопперы» передвигаются на поездах или рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны: на крышах, в открытых кузовах вагонов, с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. При этом размещение такой информации, а также нарушение правил поведения граждан, в частности, на железнодорожном транспорте преследуется по закону.

Учитывая, что распространение подобных видеороликов побуждает несовершеннолетних к нарушениям, прокурором в суд было направлено заявление о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории России.

Решением Советского районного суда Тулы требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объёме.