За год в России 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи

За 2018 год в России 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи, сообщила представитель Роспотребнадзора Разина Айзатулина.



«Есть риски инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи при нарушении правил противоэпидемического режима в медицинских организациях», — цитирует её ТАСС.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что это связано с недостаточной подготовкой среднего медицинского персонала к проведению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами.

По данным ведомства, в 2018 году от ВИЧ в России умерло 36 тысяч человек.