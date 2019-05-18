У 65% российских семей нет сбережений

Две трети российских семей (65%) не имеют никаких сбережений, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведённого в апреле.



Число россиян без сбережений остается стабильным с 2012 года, при этом в 2008—2011 годах их доля была существенно ниже, сообщает «РБК».

Сбережения есть у 53% семей с высоким доходом и у 23% семей с низким материальным достатком. В Москве деньги откладывают 54% опрошенных, в сельской местности таких 29%.

В среднем размер сбережений составляет 140-210 тысяч рублей. У половины семей размер накоплений меньше 56,5 тысячи рублей. Наиболее обеспеченные респонденты в среднем имеют 484 тысячи рублей накоплений.

Реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в последний раз росли в 2013 году на 4%. В январе-марте 2019 года реальные доходы жителей страны снизились на 2,3%.

В апреле Росстат представил результаты исследования условий жизни россиян, согласно которому у трети российских семей не хватает денег на покупку двух пар обуви в год. В Кремле попросили разъяснить эти данные. В Росстате назвали исследование одним из самых глубоких и подчеркнули, что с 2016 года число семей, все члены которых способны купить две пары обуви, выросло с 50,3% до 63,8%.