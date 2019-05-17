В Алексине пенсионер спалил дом соседей

78-летний житель Алексина предстанет перед судом по обвинению в уничтожении чужого имущества (статья 168 УК РФ).



В июне прошлого года пожилой мужчина проявил неосторожность при работе с электроинструментом. Из-за образовавшихся искр загорелась хозяйственная постройка, огонь перекинулся на соседний дом и гараж.

Ущерб, причинённый владельцам дома и гаража, составил более 4,3 млн рублей.

Алексинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд для рассмотрения по существу.

Пенсионеру грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 1 года.