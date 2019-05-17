Краснодарский арендатор устроил свалку из ясногорской сельхозземли

Суд привлёк к ответственности краснодарское ООО «Экостой» за повторное невыполнение предписания Россельхознадзора на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Тульской области.



Арендатор сельхозземли площадью 13 га в Ясногорском районе не использует участок в соответствии с целевым назначением, на поверхности почвы размещены отходы производства и потребления, твёрдые коммунальные отходы, присутствует сухая сорная растительность, деревья и кустарники.

После выявленных нарушений организация не провела рекультивацию. За повторное в течение года нарушение составлен протокол по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и повторно выдано предписание, материалы дела направлены суд Краснодара. Решением суда ООО «Экостой» оштрафовано на 200 тысяч рублей.