Некритические дни: в Богородицке забил фонтан из фекалий, чиновники не видят в этом трагедии (видео)

В Богородицке на улице Луговой рядом с дачным кооперативом образовался фонтан из отходов.



«Отходы со всего города фонтаном выливаются сюда и впадают в ручей. Запах, конечно, не передать. Это, по сути, уже экологическая катастрофа», — рассказал очевидец, опубликовавший видеозапись коммунальной аварии в городском паблике в соцсети.

По словам главы администрации Богородицкого района Вадима Игонина, это не критическая ситуация. По его словам, произошёл порыв забившейся канализационной трубы.

«Сегодня на месте происшествия работает бригада. В планах прочистить трубы. Ничего критического там нет», — сообщил чиновник.

По словам местных жителей, недалеко находится водозабор, а такие случаи, отмечают они, для Богородицка уже норма.

«Никому нет дела, всё дерьмо всего города Богородицка уже больше двух лет стекает в речку Уперта, нет денег на хорошие насосы у администрации, так они взяли и сократили рабочих со всех кнс, будем ждать пока какая-нибудь эпидемия не грянет», — написал один из горожан в комментариях к выложенному видео.

Как рассказал другой житель Богородицка, очистные в городе не работают, а отходы попадают прямиком в реку Уперта.

«Вопрос к водоканалу: за какие мы стоки платим, если народ сократили, насосы перекачки и очистные не работают все фекалии льются самотеком в речку Уперта???? По сути сейчас затрат 0 и наши деньги идут в карман в виде чистой прибыли. Вопрос прокуратуре которая ищет источник загрязнения р. Уперта и в который раз все не может его найти, как и где вы ищете???? Сейчас с приходом жары это будет идеальное место для размножения всяких болезней», — написал он.