Здесь не ходи: жителям Алексина годами присылают отписки в ответ на жалобы об опасных балконах (фото)

В многоквартирном доме №15 по улице Площадь Победы в Алексине разрушаются балконы.



Жители уже 10 лет бьются во все инстанции, но кругом отписки.

Бездействие управляющей компании и администрации создаёт угрозу безопасности как жителей дома, так и людей, которые ходят по тротуару под этими балконами.

Остаётся гадать, продержатся ли балконы и в этот год или соизволят обрушиться.

По данному факту активисты «Дежурного по Алексину» направят обращения в местную администрацию, областную Госжилинспекцию, а также в прокуратуру и лично губернатору Алексею Дюмину.







