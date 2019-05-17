«Мы его знаем двадцать лет». В Суворовском районе депутаты переизбрали главу администрации

В Суворовском районе муниципальные депутаты переизбрали на должность главы районной администрации Геннадия Сорокина на ближайшие 5 лет.



В ходе заседания кандидатуру Сорокина одобрили единогласно, при этом к кандидату не поступило ни одного вопроса.

«Мы его знаем десять, даже двадцать, лет. И работали совместно, и так далее. Поэтому какие вопросы можно задавать», — выступил один из депутатов Николай Лопарёв.

Геннадий Сорокин с 2009 года занимает должность главы администрации Суворовского района.

Сын Геннадия Сорокина сейчас проходит ответчиком в суде — прокуратура полагает, что он незаконно получил землю с расположенным на ней федеральным водоёмом по договору с администрацией, которую возглавляет его отец.

О самом чиновнике журналисты рассказывали, что он приобрёл себе шикарный дом на побережье водохранилища. Ещё один такой же дом принадлежит тульскому бизнесмену, одному из организаторов Общероссийского народного фронта в Тульской области Михаилу Лодвикову, который месяц назад был осуждён за незаконное перекрытие доступа к берегу водохранилища.