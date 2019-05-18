Приговор экс-главе администрации Ясногорского района огласят на следующей неделе

17 мая в суде состоялось заседание по делу экс-главы Ясногорского района Екатерины Абросимовой.



Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 1 февраля 2014 года по 3 декабря 2015 Абросимова через подставных лиц оформляла заявление на получение в аренду земельных участков, которые находились в собственности муниципалитета.

Участки ставили на кадастровый учёт без осуществления предусмотренной законодательством оплаты в бюджет района. Таким образом, из ведения Ясногорского района было выведено 27 земельных участков стоимостью 467 500 рублей каждый. Общая сумма ущерба государству составила почти 13 млн рублей.

Екатерина Абросимова была задержана в апреле 2018 года, четыре месяца она находилась под домашним арестом. Экс-чиновника полностью признала свою вину, дело рассматривают в особом порядке. Окончательное вынесение приговора назначено на 22 мая. Абросимовой грозит до 10 лет тюрьмы, смягчить приговор могут благодаря наличии у неё на иждивении двух несовершеннолетних детей.