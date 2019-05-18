Жители Советска написали открытое обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.



По их словам, в городе построили и запустили новую котельную, однако качество воды не выдерживает критики. Зимой температура в жилых домах была значительно ниже нормы. При этом тарифы на услуги ЖКХ жителям сильно задирают, а на приём к губернатору, чтобы рассказать обо всех проблемах, — не допускают.

«В 2018 году мы стали заложниками нечистоплотных людей в связи со стройкой новой котельной. Вы дали распоряжение своим помощникам по поводу нашей проблемы, Вам отчитались о том, что котельная запущена. Но о качестве проделанных работ Вам либо не сообщили, либо попросту обманули. А попасть к Вам на приём у нас не получилось — видимо, Ваше окружение не допускает до Вас людей.

Между тем, по прошествии четырёх месяцев работы этой котельной проявились её настоящие „качества“. А ведь ещё до ее пуска приезжавшие специалисты дали заключение, что котельная не „потянет“ весь город. Ко всем её „достоинствам“ можно причислить качество воды, подаваемой в систему. А „наивысшее достижение“ новой котельной — ее НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ!!! В связи с этим нам снова задирают тариф! За что нам такое „счастье“?

Вся эта стройка изначально была состряпана на обмане, и этот обман продолжается до сих пор. Можно обмануть одного, ну, нескольких человек. Но целый город с почти восьмитысячным населения — это уже перебор!

С самого запуска котельной вода была некачественной, а потом становилась всё хуже. Жители жалуются на то, что стали чесаться после принятия душа или ванны. Но в интервью ТВ начальник химического цеха заявляет, что вода соответствует параметрам!!!

Этой зимой больше половины жителей Советска мёрзли, т. к. температура в квартирах была в пределах 14-17 градусов. По САНПИН за такую услугу мы вообще можем не платить. Как нам ответил мэр, „мы получаем такое, потому что плохо платим“. По его словам, сейчас оплачивают только 40%.

Однако люди говорят, что за такую воду и тепло платить не собираются до тех пор, пока качество не улучшится. И вот вместо улучшения качества нам снова увеличивают тариф», — говорится в обращении инициативной группы жителей Советска.