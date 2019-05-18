В тульской школе издали незаконный документ, чтобы заставить родителей покупать учебные пособия

В Туле прокуратура опротестовала Положение о порядке обеспечения учебной литературой Центра образования №42.



В ходе проверки выяснилось, что пункт 2.7 Положения обязывал родителей учащихся самостоятельно приобретать учебные пособия, карты и рабочие тетради. Тогда как часть 1 статьи 35 закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что обучающимся за счёт бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных стандартов бесплатно предоставляются в пользование учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы.

Таким образом, возложение на родителей учащихся обязанности по приобретению учебных пособий, рабочих тетрадей и других учебных материалов является незаконным.

Прокурором района директору Центра образования №42 принесён протест на незаконный пункт вышеуказанного Положения.