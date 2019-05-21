Консалтинговое бюро «Стрелка» провело исследование затрат на благоустройство общественных пространств в России, сравнив, во сколько обошелся 1 га улиц, парков, площадей и набережных в разных городах.



В работе оценивались пространства, созданные за счёт бюджета. Лидируют в рейтинге по расходам средств на благоустройство гектара общественных пространств Нижний Новгород (128,8 млн руб. за га), Тула (87,4 млн руб. за га) и Воронеж (78,5 млн руб. за га).

«Эти цифры нельзя считать окончательными, поскольку помимо прямых контрактов городские власти могут использовать и другие источники финансирования, например привлечение внебюджетных средств. Кроме того, далеко не все проекты завершены на 100%, и часть работ (иногда более дорогостоящих) ещё только впереди», — отмечается в исследовании.

В «Стрелке» не анализировали парки Москвы, однако в приложении к исследованию приводится стоимость создания парков «Зарядье» и «Тюфелева роща», которые оказались дороже всех региональных проектов. Так, гектар «Зарядья» обошелся в 404,1 млн руб., а «Тюфелевой рощи», созданной за счёт частных инвестиций, — в 130 млн руб.

Больше всего денег города потратили на благоустройство улиц. В среднем 1 га этого типа территории обходится в 51,3 млн руб., но в разных городах стоимость благоустройства улиц может разниться в два-три и даже восемь раз, пишет «РБК».

Благоустройство улицы Большая Покровка в Нижнем Новгороде обошлось в 128,8 млн руб. за гектар, в Туле (улица Советская) — в 87,4 млн руб., а в Якутске (Городской канал) — 16,5 млн руб.

Благоустройство 1 га площадей обходится в среднем в 49,3 млн руб. К этому значению близка стоимость работ на Театральной площади в Липецке (45,8 млн руб. за га) и площади Ленина в Пензе (45,5 млн руб. за га). На Советскую площадь в Воронеже потратили почти втрое больше, чем на площадь Азатлык в Набережных Челнах (78,5 млн против 27,3 млн руб. за га).

В среднем на благоустройство 1 га набережной сегодня тратят 37 млн руб. Этому значению примерно соответствует стоимость работ на набережной реки Суры в Пензе (40,4 млн руб. за га) и западной набережной реки Урал в Оренбурге (31,5 млн руб. за га). Один из наименее затратных вариантов — благоустройство набережной реки Везелки в Белгороде (19,8 млн руб. за га). Самый дорогой — набережная Терека во Владикавказе (50,8 млн руб. за га).