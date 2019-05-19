В Донском возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребёнка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нападения собак на ребёнка в Тульской области.



Днём 11 мая в Донском на 6-летнюю девочку напали бродячие собаки, причинив ей телесные повреждения.

Следователи изъяли и исследуют документацию, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

В ходе расследования уголовного дела будет проверен объём выполненных работ по заключённым контрактам. Также проводятся допросы потерпевших, сотрудников администрации Донского, устанавливаются ответственные должностные лица.