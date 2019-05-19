Свалку в микрорайоне Северная Мыза не ликвидировали с зимы?

19.05.2019 17:08

В микрорайоне Северная Мыза до сих пор не ликвидирована огромная свалка.

Как сообщают местные жители в соцсети, рядом с мусором ходят дети, а по району из-за антисанитарии бегают огромные крысы.

Свалку в микрорайоне Северная Мыза не ликвидировали с зимы?
Свалку в микрорайоне Северная Мыза не ликвидировали с зимы?
Свалку в микрорайоне Северная Мыза не ликвидировали с зимы?

В январе прокуратура уже вносила представление в адрес главы администрации Тулы Евгения Авилова и потребовала незамедлительно убрать свалку. Проверка показала, что на шести земельных участках, находящихся в аренде ООО «МГ-Финанс» (застройщик микрорайона Северная Мыза), раскинулась масштабная свалка бытовых отходов и строительного мусора, которая длительное время не убирается.

Свалку в микрорайоне Северная Мыза не ликвидировали с зимы?

От директора фирмы прокуратура потребовала до 15 февраля ликвидировать свалку, благоустроить территорию и организовать вывоз мусора с регулярным контролем.