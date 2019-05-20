Подрядчик просрочил сдачу ремонта детсада в Иваньково на 215 дней (фото)

18 мая в посёлке Иваньково Ясногорского района прошла приёмка работ по ремонту групповой ячейки на дополнительные 18 мест в детском саду.



Ремонт группы в детском саду осуществлялся по государственной программе «Развитие образования в Тульской области». Согласно муниципальному контракту от 20 августа 2018 года, работы по ремонту в детском саду должны были быть закончены ещё 4 октября того же года.

Как рассказал член общественного совета Ясногорского района Владислав Плотников, комиссией было установлено, что работы выполнены с нарушением технического задания в части устройства оснований полов из фанеры, а также с нарушением сроков на 215 дней.

В результате было принято решение предложить произвести оплату подрядчику за выполненные работы с учётом замечаний за вычетом штрафа в размере 30 500 рублей и пени за просрочку 54 156 рублей.

Общая стоимость контракта составила 1,19 млн рублей. На эти средства отремонтировали основное помещение, спальню, санузел и раздевалку группы. На все дополнительные места уже есть очередь детей.

При этом общественник отметил, что в здании детского сада имеются существенные недостатки, устранение которых не вошло в государственную программу.

«При входе, в коридоре на первом этаже сразу бросается в глаза — штукатурка на стенах отваливается, линолеум на полу давно пришёл в негодность, а старые оконные блоки требуют замены. С внешней стороны здания отмостка просела и в результате образовались большие щели. Дверь запасного выхода в ужасном состоянии. Ограждение территории детского сада нарушено, имеет дыры, а в некоторых местах вовсе отсутствует. В этой связи необходимо продолжить ремонтные работы», — отметил Плотников.







