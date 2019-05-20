В Туле активисты «Яблока» провели серию пикетов (фото)

20 мая в центре Тулы активисты партии «Яблоко» провели серию одиночных пикетов.



Один из туляков пикетировал на главной площади города перед зданием правительства.

Как сообщили в реготделении «Яблока», 20 мая планировалось установить в городе информационные кубы, чтобы поговорить с жителями о проблемах экологии, медицины и мусорной реформы.

Всего было подано 15 заявок на разные площадки, однако, по словам активистов, в администрации акции не согласовали, предложив организовать их на окраине — в Баташёвском саду, а все ключевые места в городе якобы заняла партия «Единая Россия» для своих пикетов.

Плакаты, с которыми выходили активисты, изъяли сотрудники полиции, отметили в реготделении «Яблока».







