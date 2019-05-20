Жители Алексина массово отправляют Дюмину обращения

Жители Алексина отправили около 30 обращений в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина по фактам работы шумного оборудования на местной бумажно-картонной фабрике.



«Уважаемый Алексей Геннадьевич, просим Вас пресечь правонарушение и принять соответствующие меры по факту нарушения закона 52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“.

В нашем жилом микрорайоне Высокое на расстоянии 350 м от жилых многоквартирных домов по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. площадь Победы, д. 19А, расположена Алексинская бумажно-картонная фабрика. С 2018 года на бумажно-картонной фабрике, установлено оборудование (предположительно турбина), грубо нарушающее установленные законом допустимые санитарные нормы шума, а именно с 23-00 до 7-00, уровень шума значительно превышает 42 дБ, а также нарушаются допустимые нормы шума и в дневные часы и превышает 100 дБ.

Просим Вас срочно назначить комиссию по факту нарушения Алексинской бумажно-картонной фабрикой допустимых норм шума, поскольку всем жителям нашего микрорайона Высокое, микрорайона Соцгород, а также частного сектора на правобережье р. Оки по ул. Ломоносова и ул. Рыбная, естественно включая детей и пенсионеров, стало совершенно невозможно отдыхать, как в ночные, так и в дневные часы.

Также хотим сообщить, что в 350 метрах от Алексинской бумажно-картонной фабрики, находится Алексинская районная больница №2», — говорится в обращении.