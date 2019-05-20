Тульский минкульт выделит на фестивали 1,5 млн рублей

В 2019 году министерство культуры Тульской области предоставит субсидии некоммерческим организациям.



Общая сумма составит свыше 1,5 млн рублей, сообщили в ресурсном центре правительства Тульской области.

На фестиваль «Крапива» выделено 600 тыс. рублей, на книжный фестиваль «ЛитераТула» и фольклорный фестиваль «12 ключей» — по 300 тыс. рублей, на Макаровский фестиваль и исторический фестиваль народной культуры «Дедославль» — по 145 тыс. рублей, на выставку-ярмарку «Тула православная» — 100 тыс. рублей.