В Туле главврач Ваныкинской больницы разослала коллегам письмо с просьбой пойти голосовать на праймериз «Единой России»

В Туле врачи получили письмо от главного врача Ваныкинской больницы Ирины Рублёвской с просьбой проголосовать на праймериз «Единой России».



Копию письма туляки переслали известному российскому видеоблогеру Дмитрию Иванову (Камикадзе).

«Уважаемые коллеги! Единый день предварительного голосования „Единой России“ по всей стране пройдёт 26 мая 2019 года. Эта партийная процедура позволяет выявить кандидатов, которые примут участие в последующих выборах в Городскую и Областную Думу 8 сентября. Прошу Вас и Ваших сотрудников придти 26 мая на счётные участки по месту прописки и проголосовать!! Прошу донести данную информацию до всех сотрудников ваших подразделений», — говорится в письме.

Сама Рублёвская выдвигается по одномандатному избирательному округу №4 как беспартийный сторонник «Единой России».