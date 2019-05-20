В Тульской области за первый квартал 2019 года десять человек получили реальные сроки за коррупцию

Тульская прокуратура отчиталась о результатах работы по противодействию преступлениям коррупционной направленности в первом квартале 2019 года.



За этот период правоохранительными органами области выявлены 86 преступлений коррупционной направленности (+10,3%), возбуждены 82 уголовных дела (+7,9 %), в том числе 44 уголовных дела о взяточничестве в отношении работников ФСИН, ФССП, МВД и сотрудников органов местного самоуправления

В суды области направлены 18 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, 17 из них рассмотрены. Лишение свободы в качестве наказания получили 10 человек, штраф — 7.