Mercedes-Benz из фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым «прописался» в Новомосковске

Журналисты выяснили, что стало с автомобилями, которые снимались в культовой отечественной дилогии «Брат» и «Брат-2» с Сергеем Бодровым в главной роли.



Оказалось, что одна из машин — Mercedes-Benz E-klasse — принадлежит жителю Новомосковска.

Этот автомобиль в фильме «Брат-2», вышедшем в прокат в 2000 году, перевозил певицу Ирину Салтыкову, которая играла одну из второстепенных ролей.

В те времена Mercedes-Benz E-klasse первого поколения считался символом успешности и влиятельности его владельца. На автомобиле передвигались не только артисты, но и чиновники.

История регистрационных действий показала, что с июня по сентябрь 1997 года снимавшаяся в фильме машина принадлежал юридическому лицу. Примерно в это же время происходили съёмки фильма. Затем в 1999 году автомобиль «переехал» в Москву. А с 2009 года и по настоящий момент им владеет житель Новомосковска Тульской области.

Автомобиль Lincoln Continental седьмого поколения из фильма «Брат», принадлежавший «Татарину» (Виктор Сухоруков) — брату Данилы Багрова, до сих пор хранится в частной коллекции неизвестного человека, пишут СМИ.

Jeep Grand Cherokee первого поколения ZJ, на котором в «Брате» ездил криминальный авторитет «Круглый» (Сергей Мурзин) со своей свитой, с октября 2018 года находится в Ростове-на-Дону.