Тульские следователи потренировались расследовать ДТП и «газовые» дела

21.05.2019 13:51
Фото - СУ СК по Тульской области

В тульском управлении Следственного комитета провели практическое занятие на полигоне с участием следователей территориальных отделов, сотрудников отдела криминалистики и специалисты по различным отраслям.

Для следователей были смоделированы два ситуации: дорожно-транспортное происшествие и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с работой и обслуживанием газового оборудования.

Тульские следователи потренировались расследовать ДТП и "газовые" дела

На автодроме перед следователями стояла задача провести осмотр мест происшествия после ДТП. Специалисты разъяснили тактику и особенности производства следственного действия, изъятия и упаковки доказательств, возможности применяемых технико-криминалистических средств.

Затем на базе «Тулагоргаза» следователям прочитали лекцию по тактике и методике организации процессуальных проверок, взаимодействию с представителями газовой службы, управляющей компании, специалистов по обслуживанию дым, вентканалов, порядок назначения судебных экспертиз.