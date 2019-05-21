В Новомосковске остатки зубных протезов из поликлиники выбросили рядом с детской песочницей

В Новомосковске при ремонте стоматологической поликлиники на улице Дружбы мелкий мусор с остатками зубных протезов выбросили во дворе жилого дома.



Фотографии опубликовали в паблике «ЧП Новомосковск» в соцсети.

«У них для мусора стоит контейнер. Но мелкий мусор высыпали рядом с песочницей, напротив 4-го подъезда. В мусоре куча протезов — играйте детки в протезы. Ходили к замгендиректора Светлане Николаевне, ей весело, посмеялась поулыбалась, весело ей, но обещали убрать. День подходит к концу, протезы на месте», — пишут жители.