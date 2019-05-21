Как продвигается дело в отношении «разводчика форели» Егора Сорокина

27 мая Суворовский районный суд рассмотрит иск прокурора к сыну главы местной райадминистрации Егору Сорокину в интересах Российской Федерации.



Прокуратура требует признать недействительными в силу ничтожности договора купли-продажи земельных участков и применить последствия недействительности ничтожных сделок.

В обоснование иска указано, что прокуратурой нашла нарушения в ходе проверки соблюдения земельного и водного законодательства при распоряжении земельными участками.

Так, между администрацией Суворовского района, возглавляет которую с 2009 года Геннадий Сорокин (несколько дней назад депутаты переизбрали его на новый срок), и его сыном Егором Сорокиным был заключён договор, по которому Сорокин-младший приобрёл в собственность три земельных участка.

В 2012 году Егор Сорокин зарегистрировался как глава крестьянско-фермерского хозяйства, а спустя год выиграл на аукционе, организованном суворовской администрацией, три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 112 тыс. кв. м — в селе Доброе и деревне Ившино. Всего сейчас у Сорокина-младшего, как рассказывал Daily Storm, 13 земельных участков общей площадью 52,5 га. Сорокин-младший занимается производством мёда, пасёт гусей и разводит зеркальных карпов и форель в специально выстроенной системе каскадных прудов.

Как утверждает прокуратура, на приобретённых им у администрации земельных участках расположен ручей протяжённостью 2 км, который является федеральной собственностью. Из этого следует, что ни поверхностные водные объекты, являющиеся федеральной собственностью, ни земельные участки под ними не могут быть предметом договора купли-продажи между муниципальным образованием и гражданином.

Кроме этого, прокуратура считает, что договора о продаже Егору Сорокину трёх земельных участков по сути является сделками, запрет на совершение которых предусмотрен статьёй 27 Земельного кодекса РФ, поскольку их заключение привело к уменьшению находящихся в собственности Российской Федерации водных объектов, а также нарушению прав неопределённого круга лиц на пользование полосой земли вдоль береговой линии.

На основании этого прокурор Суворовского района просит признать недействительными в силу ничтожности договоры купли-продажи трёх земельных участков и вернуть их в собственность страны.

Дело рассматривают в суде с 29 декабря 2018 года. Прошло уже девять заседаний, в ходе которых допросили 10 человек. Очередное заседание состоится 27 мая, на котором допросят двух дополнительных свидетелей. Также планируется провести выездное судебное заседание, чтобы осмотреть земельные участки и водоём на месте.

Ранее прокуратуре удалось добиться обеспечения свободного доступа граждан к береговой полосе Черепетского водохранилища. Руководитель Суворовского отделения Общероссийского народного фронта Михаил Лодвиков нарушил условия договора водопользования при организации понтонного причала в акватории водохранилища.

Напротив предоставленной Лодвикову акватории расположен его земельный участок из категории земель населённых пунктов с вид разрешённого использования «для индивидуального жилого дома». Как писал ранее Daily Storm, Лодвиков в своё время приобрёл этот участок у главы администрации Суворовского района.