США ввели двухгодичные санкции против тульского КБП

Госдепартамент США ввёл санкции в отношении двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению.



Новые санкции затронули Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард».

Введённые санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций, которые уличили в нарушении режима нераспространения, какие-либо товары, технологии или услуги, или оказывать им какую-либо поддержку.

Ограничения, согласно документу, действуют с 14 мая 2019 года в течение двух лет.

В мае прошлого года США ввели санкции против российских оборонных структур за «нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения». Всего в списки вошли 28 структур, в том числе тульское КБП. По утверждению правительства США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.