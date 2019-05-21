Дюмин встретился с главой администрации президента

21 мая в Москве прошла рабочая встреча руководителя администрации президента РФ Антона Вайно с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.



Глава региона доложил об итогах заседания возглавляемой им рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность». В частности, обсуждался вопрос организации закупок у промышленных предприятий, стимулирования их работы устойчивым спросом.

Также на встрече речь шла о реализации национальных проектов в Тульской области. Особое внимание было уделено нацпроектам «Здравоохранение», «Образование» и «Демография».

Дюмин отметил, что вопрос демографии для Тульской области – самый сложный и важный. По словам губернатора, в ближайшее время в Туле планируется серьёзное обсуждение подходов в реализации нацпроекта «Демография» с учётом особенностей региона с участием представителей органов власти различных уровней.