Предвыборные обострения

В Тульской области за три месяца до выборов накаляются страсти.



Пока «Единая Россия» проводит праймериз, на которые кандидаты (по примеру настоящих выборов) как бы ненавязчиво приглашают бюджетников, КПРФ подхватывает тему борьбы граждан с мусорными полигонами и завышенными тарифами, попутно рассказывая о репрессиях против распространителей партийных газет.

«Вы не замечали, что последнее время в информационном пространстве повисло гнетущее ощущение каких-то надвигающихся „выборов“ без выбора?

Обезумевшие коммунисты судятся с комитетом по тарифам на тему мусорных расходов. Политические трупы „яблочники“ маршируют с плакатами про мафию. Едросы раздают интервью и размещаются на всех рекламных поверхностях города от бывших экранов Нуждихина и до банера на „Тульских новостях“.

Эта абсолютно бессмысленная деятельность такого количества взрослых людей создает сюрреалистическую картину, где основная масса граждан живёт сама по себе, обеспокоенная проблемами своего выживания. Горстка же типа политиков играет друг с дружкой в своей песочнице, пытаясь угадать, что же такого громко кричать, чтобы хоть кто-то на них обратил внимание», — написал один из городских телеграм-каналов.

Осенью состоится битва за мандаты в городскую и областную Думы (судьба многих из них наверняка уже решена), которые гарантируют кандидатам спокойное существование на ближайшую пятилетку. Потенциальным избирателям остаётся наблюдать, чего к тому моменту докажут и наобещают партийные функционеры, стоящие на защите «интересов народа».