В Тульской области обещают восстановить 116 гектаров леса

До конца года в Тульской области будут восстановлено 116 гектаров леса, сообщили в региональном правительстве.



Это будет сделано в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экология».

«Его цель — сохранение лесов путём обеспечения баланса их выбытия и воспроизводства лесов. Это значит, что все вырубленные или погибшие лесные участки будут своевременно восстановлены», — отметили в облправительстве.

На данный момент лесовосстановительные мероприятия проведены на площади более 70 гектаров. Высажено более 650 тысяч молодых деревьев различных пород, на лесных участках площадью более 180 тыс. кв. м проведена уборка мусора.