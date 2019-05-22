Груздев хочет изменить Уголовный кодекс

Председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области предложил создать рабочую группу для подготовки нового проекта Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.



«Предлагаю обратиться к президенту РФ о создании рабочей группы по подготовке нового проекта УК и УПК РФ для того, чтобы в ней могли принять участие представители общественности», — заявил Груздев на сессии «Защита бизнеса» в рамках Второго Столыпинского форума.

По его словам, необходимость нового проекта обусловлена многочисленными количеством поправок, которые нарушают структуру права.

«У нас иногда санкция за правонарушения в КоАП выше, чем в Уголовном кодексе», — приводит слова Груздева РАПСИ.

Столыпинский форум – международная экспертная площадка, в работе которой принимают участие более 200 российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс‑руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации.

В рамках сессии «Защита бизнеса» предприниматели и руководители государственных органов обсуждают эффективные инструменты помощи бизнесменам при уголовном преследовании, а также новые шаги по снижению уголовного давления и смягчению его последствий.