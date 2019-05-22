Как тулякам освоить театральную профессию

С 31 мая по 4 июня в Туле состоится международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства».



Жителей и гостей города ждут мероприятия на различных общественных площадках. Так, на Соборной площади 31 мая фестиваль откроет лауреат театральной премии Белоруссии балет «Титаник» композитора Олега Ходоско. В Тульском кремле пройдёт «Ночь мировых хитов», а на сцене драматического театра покажут спектакли «Бабий бунт» и «Шалом Алейхем! Мир вам, люди». Завершится фестиваль фолк-рок-мюзиклом «Тристан и Изольда».

В Год театра в рамках нацпроекта «Культура» для жителей региона планируется организовать ряд мероприятий. Они помогут привить любовь к театру и кино и помочь молодым талантам проявить себя, чтобы пополнить состав тульских театров.

Так, на днях в Туле прошёл фестиваль с Симфоническим оркестром и хором Мариинского театра. В нём поучаствовали народные артисты Родион Щедрин и Сергей Безруков. Последнего глава региона Алексей Дюмин пригласил вместе с Губернским театром на гастроли в Тулу и на фестиваль «Толстой Weekend».

В мае Тульский академический театр драмы организовал прослушивания на целевой набор для обучения в Театральном институте имени Бориса Щукина. Поступившие смогут обучаться по специальности «актёр драматического театра и кино» и осваивать азы профессии в тульском драмтеатре.

Те, кто мечтает связать свою жизнь с режиссурой или сценарным мастерством, тоже не обязательно переезжать в столицу. Овладеть профессией режиссера театра на дистанционном обучении можно в Институте современных технологий, управления и бизнеса.

Для многих творческих людей, уже работающих по профессии, это является возможностью получить необходимые знания и образование за короткий срок, не растягивая программу вуза на несколько лет.

На режиссерском курсе студенты будут изучать как историю отечественного кинематографа, театра, музыки, костюма, актёрское и режиссёрское мастерство, так и основы менеджмента, психологию общения, авторское и смежное право. По итогам обучения предстоит сдать междисциплинарный экзамен и написать выпускную квалификационную работу.

Группа обучающихся формируется каждый месяц, а учиться можно не отрываясь от своего занятия. При этом можно пользоваться электронной библиотекой института. После прохождения курса выпускники получают диплом о дополнительном профессиональном образовании с присвоением квалификации «Режиссер театра».