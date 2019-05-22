Абросимовой дали 4 года условно и штраф за мошенничество с землёй на 12,6 млн рублей

22 мая суд вынес приговор экс-главе администрации Ясногорского района Екатерины Абросимовой.



Она обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С 1 февраля 2014 года по 3 декабря 2015-го Абросимова через подставных лиц оформляла заявление на получение в аренду земельных участков, которые находились в собственности муниципалитета.

Она искала лиц, от имени которых подготавливались заявления о передаче в аренду муниципальных земельных участков, собственность которых не разграничена. Участки ставили на кадастровый учёт с регистрацией права собственности без осуществления предусмотренной законодательством оплаты в бюджет района.

Таким образом из ведения Ясногорского района было выведено 27 земельных участков, стоимостью 467 500 каждый — то есть на сумму более 12,6 млн рублей.

Екатерина Абросимова была задержана сотрудниками УФСБ в апреле 2018 года. На тот период она работала помощником мэра Тулы Юрия Цкипури. Под домашним арестом экс-чиновница находилась четыре месяца, затем — под подпиской о невыезде.

Свою вину она признала и заключила досудебное соглашение, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривала лишение свободы на срок до 10 лет.

Суд учёл отсутствие судимостей у Екатерины Абросимовой и наличие у неё двоих несовершеннолетних детей, также в её пользу сыграли полученные в период госслужбы благодарности и почётные грамоты. Экс-чиновнице назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штраф в размере 1 млн рублей. Также в течение 4 лет испытательного срока она не сможет менять место жительства без уведомления, будет дважды в месяц «отмечаться» и в течение трёх месяцев должна найти себе работу. Кроме того, она лишится права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 3 лет.