В Донском продали пост ДПС?

22.05.2019 16:09

В Донском продали единственный в городе пост ДПС — информация об этом появилась в городском паблике «Наш Донской 71».

Как сообщил источник, пост продали вместе со стоянкой, где раньше находились автобусы. Пост уже огораживают забором.

В Донском продали пост ДПС?

Местные жители задали вопрос городской администрации, ответа пока не получено.

Продажа зданий стационарных постов ДПС — не редкость. При этом если здание находится на федеральной трассе, для продажи требуется регистрация сделки в нескольких крупных ведомствах. В регионах избавиться от «ненужного поста» проще.

В результате ремонтов и реорганизаций некоторые посты могут быть выведены из реестра за ненадобностью. Но искусственное создание условий для вывода здания из эксплуатации является уголовно наказуемым.