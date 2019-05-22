В Донском продали пост ДПС?

В Донском продали единственный в городе пост ДПС — информация об этом появилась в городском паблике «Наш Донской 71».



Как сообщил источник, пост продали вместе со стоянкой, где раньше находились автобусы. Пост уже огораживают забором.

Местные жители задали вопрос городской администрации, ответа пока не получено.

Продажа зданий стационарных постов ДПС — не редкость. При этом если здание находится на федеральной трассе, для продажи требуется регистрация сделки в нескольких крупных ведомствах. В регионах избавиться от «ненужного поста» проще.

В результате ремонтов и реорганизаций некоторые посты могут быть выведены из реестра за ненадобностью. Но искусственное создание условий для вывода здания из эксплуатации является уголовно наказуемым.