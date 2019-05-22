Дюмина устраивает ход мусорной реформы в Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании штаба «Народный контроль ЖКХ» заявил, что работа по внедрению нового порядка обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе идёт системно.



По словам главы региона, передача региональным операторам полномочий по вывозу ТКО «приносит позитивные результаты»: устанавливаются новые ёмкости для сбора мусора, появляются современные мусоровозы, выделены немалые бюджетные средства на создание контейнерных площадок, началось проектирование и строительство новых современных объектов в сфере обращения с отходами.

«Сейчас система работает даже там, где раньше организованного вывоза мусора вообще не было. Но самое важное – все эти отходы теперь вывозятся цивилизованно, а не сваливается в леса и овраги. Работа по внедрению нового порядка обращения с ТКО идёт системно. Мы постепенно добиваемся улучшения показателей — и количественных, и качественных. Именно этого ждут от нас жители», — приводит слова Дюмина пресс-служба облправительства.

Ранее жители Тульской области заявляли об обратном — в частности, о некачественном и несвоевременном вывозе мусора и уборке контейнерных площадок, а также о работе полигонов с экологическими нарушениями.

При этом Дюмин отметил, что замена старых контейнеров и соблюдение графиков вывоза мусора являются наиболее актуальными вопросами на данный момент. Чтобы эффективнее организовать эту работу, он предложил оснащать контейнеры «умными» датчиками, а водителям мусоровозов устанавливать мобильные приложения, которые позволят знать, как наполняется каждый контейнер и когда его пора опустошать.

По словам замгубернатора Сергея Егорова, всего в Тульской области 7 106 контейнерных площадок и 18 956 мусоросборников, большую часть которых необходимо заменить. На данный момент оба регоператора всего заменили более 12 тысяч единиц контейнерного парка. В этом году планируется создать порядка 650 контейнерных площадок. Разработаны и утверждены 9 типовых проектов. На их реализацию в бюджете предусмотрено 45 млн рублей. В целом по региону по итогам апреля собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО составило свыше 88%, отметили в облправительстве.

Также Дюмин напомнил, что к 2022 году не менее 30% отходов должно перерабатываться и призвал разъяснять жителям порядок раздельного сбора мусора.