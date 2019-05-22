За разгон пенсионеров вместо Шестакова ответил рядовой сотрудник

Прокуратура Тульской области сообщила об итогах проверки неправомерных действий сотрудников главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу.



18 января 2019 года накануне праздника Крещение сотрудники теруправления в ходе рейда по местам несанкционированной торговли разогнали пенсионеров на улице Металлургов.

На Youtube выложили видеозапись, на которой видно, как «рейдеры» в оранжевых жилетах разгоняли отбирали у торгующих на уличном развале пенсионеров продукцию и личные вещи. По словам автора ролика, сотрудник администрации, курирующий рейд, спокойно наблюдал за происходящим.

«У несчастных пенсионеров, которые и так вынуждены выживать, просто отнимали их продукцию и личные вещи. Не представившись, без участкового по району просто налетели и устроили погром! Почему в 21 веке таким образом проводятся рейды? И не против каких-то иностранцев а против собственных пенсионеров, многие очень сильно перепугались. А если бы у кого случился инсульт на нервной почве? К сожалению на видео попал не весь погром, до этого было ещё страшнее», – рассказал автор ролика.

«Старики торговали на „развалах“. Подошли какие-то парни в оранжевых жилетах и начали отбирать у пенсионеров их продукцию – мёд, соленья. Один из молодчиков сцепился с бабушкой из-за раскладного стола. Потом попытался отобрать у другой бабули сани. Смотрится это дико», — сообщили в паблике «ЧП Тула».

После инцидента пострадавшие после такого «разгона» вызвали полицию. Когда сотрудники приехали, «рейдеров» на месте уже не было.

Отчёт об этом рейде нашёлся на странице аккаунта Пролетарского округа в твиттере, а руководил мероприятием и фиксировал его на видео лично глава округа Сергей Шестаков.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов после общественного резонанса собрал срочное совещание с руководством Пролетарского округа, чтобы дать юридическую и этическую оценку действиям сотрудников, участвовавших в рейде. Вскоре после этого в горадминистрации сообщили, что к одному из муниципальных служащих применено дисциплинарное взыскание, не уточнив при этом имени и должности.

Глава Пролетарского округа Сергей Шестаков через СМИ сообщил, что столы пенсионеров мешали убирать снег, правда, извинившись за грубые действия своих сотрудников. Но статья с извинениями вскоре была удалена, а затем снова появилась с тем же заголовком, но уже в отредактированном виде — без прямой речи Шестакова.

В прокуратуре Тульской области сообщили, что сотрудник МКУ «Сервисный центр города Тулы» Мельников Д. В. «пытался изъять у лиц, осуществляющих торговлю, их имущество». При этом «по указанию начальника главного управления указанные действия были прекращены». В возбуждении уголовного дела на участников «рейда» было отказано, а на Мельникова составили административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ. Штраф составил всего 200 рублей.



