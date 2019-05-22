За разгон пенсионеров вместо Шестакова ответил рядовой сотрудник

22.05.2019 19:28

Прокуратура Тульской области сообщила об итогах проверки неправомерных действий сотрудников главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу.

18 января 2019 года накануне праздника Крещение сотрудники теруправления в ходе рейда по местам несанкционированной торговли разогнали пенсионеров на улице Металлургов.

На Youtube выложили видеозапись, на которой видно, как «рейдеры» в оранжевых жилетах разгоняли отбирали у торгующих на уличном развале пенсионеров продукцию и личные вещи. По словам автора ролика, сотрудник администрации, курирующий рейд, спокойно наблюдал за происходящим.

«У несчастных пенсионеров, которые и так вынуждены выживать, просто отнимали их продукцию и личные вещи. Не представившись, без участкового по району просто налетели и устроили погром! Почему в 21 веке таким образом проводятся рейды? И не против каких-то иностранцев а против собственных пенсионеров, многие очень сильно перепугались. А если бы у кого случился инсульт на нервной почве? К сожалению на видео попал не весь погром, до этого было ещё страшнее», – рассказал автор ролика.

«Старики торговали на „развалах“. Подошли какие-то парни в оранжевых жилетах и начали отбирать у пенсионеров их продукцию – мёд, соленья. Один из молодчиков сцепился с бабушкой из-за раскладного стола. Потом попытался отобрать у другой бабули сани. Смотрится это дико», — сообщили в паблике «ЧП Тула».

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После инцидента пострадавшие после такого «разгона» вызвали полицию. Когда сотрудники приехали, «рейдеров» на месте уже не было.

Отчёт об этом рейде нашёлся на странице аккаунта Пролетарского округа в твиттере, а руководил мероприятием и фиксировал его на видео лично глава округа Сергей Шестаков.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов после общественного резонанса собрал срочное совещание с руководством Пролетарского округа, чтобы дать юридическую и этическую оценку действиям сотрудников, участвовавших в рейде. Вскоре после этого в горадминистрации сообщили, что к одному из муниципальных служащих применено дисциплинарное взыскание, не уточнив при этом имени и должности.

Глава Пролетарского округа Сергей Шестаков через СМИ сообщил, что столы пенсионеров мешали убирать снег, правда, извинившись за грубые действия своих сотрудников. Но статья с извинениями вскоре была удалена, а затем снова появилась с тем же заголовком, но уже в отредактированном виде — без прямой речи Шестакова.

В прокуратуре Тульской области сообщили, что сотрудник МКУ «Сервисный центр города Тулы» Мельников Д. В. «пытался изъять у лиц, осуществляющих торговлю, их имущество». При этом «по указанию начальника главного управления указанные действия были прекращены». В возбуждении уголовного дела на участников «рейда» было отказано, а на Мельникова составили административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ. Штраф составил всего 200 рублей.

За разгон пенсионеров вместо Шестакова ответил рядовой сотрудник
За разгон пенсионеров вместо Шестакова ответил рядовой сотрудник