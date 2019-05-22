В Алексине санаторий сливает отходы в Оку?

В Алексине санаторий «Молния» сливает сточные воды в Оку — об этом сообщают местные жители.



«Дорога вдоль реки затоплена сточной водой. Вонь соответствующая. Всё течёт по обрыву, который зарос крапивой. И это потом напрямую переливается через дорогу и течёт в Оку», — рассказывает одна из горожанок, зафиксировавшая факт экологического нарушения на видео.