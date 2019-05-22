Ни перехода, ни лежачего полицейского: В Богородицке насмерть сбили 8-летнего ребёнка

В Богородицке произошла трагедия — днём 22 мая на Вязовском переулке автомобиль Opel сбил 8-летнего ребёнка, который скончался на месте.



По одной из версий, бабушка и ребёнок, который был с ней, перепутали автобус и пытались пересесть в другой. Ребёнок неожиданно выбежал на проезжую часть, не заметив несущегося автомобиля.

Мальчик погиб от полученных травм, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, 30-летний водитель получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщают в соцсетях местные жители, рядом с местом ДТП дорога прямая и без поворотов, здесь часто со скоростью носятся автомобили. При этом они отмечают, что недалеко находится медецинское учреждение, но ни пешеходного перехода, ни лежачих полицейских здесь нет, люди часто перебегают через дорогу.