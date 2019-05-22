Генпрокуратуру просят проверить действия тульского депутата Москальца

Генерального прокурора РФ Юрия Чайку попросили проверить действия депутата Тульской областной Думы Александра Москальца.



Запрос в Генпрокуратуру направил его коллега, депутат от КПРФ Алексей Лебедев.

Поводом послужил прецедент на апрельском заседании облдумы, в ходе которого Москалец отказал Лебедеву в обсуждении вопроса стоимости услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов.

«Я предлагаю вызвать на „Час контроля“ председателя правительства Шерина, чтобы он отчитался перед депутатами, почему в Тульской области нормативы завышены и почему в Тульской области такие высокие тарифы за вывоз мусора», — выступил коммунист на заседании.

В ответ председательствующий представитель «Единой России» Александр Москалец предложил не мешать созданию в выборном органе «режима доброжелательности».

«Вы знаете, что не возмущает, а в некоторой степени напрягает депутатский корпус. Это абсолютно неверная позиция. Я предлагаю вам прочитать досконально прочитать кодекс депутатской этики. Там прямо записано, что депутаты содействуют созданию в областной Думе режима доброжелательности, деловитости, взаимной поддержки, товарищеского сотрудничества. Вы пытаетесь всё время как-то вздёрнуть ситуацию. К сожалению, на ваше сегодняшнее выступление я не могу предложить депутатам какой-либо реакции и предлагаю областной Думе идти дальше по той схеме, которую предложил совет Думы», — ответил он.

Лебедев в своём заявлении просит генпрокурора РФ проверить действия Москальца, который, по его словам, «превысил свои должностные полномочия и нарушил действия регламента», а также «препятствовал законной депутатской деятельности».