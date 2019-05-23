В Ленинском районе расхищали муниципальную землю

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту вывоза земли недалеко от деревни Медвенки.



18 мая местные жители обнаружили в 50 метрах от притока Тулицы работающую крупногабаритную технику – экскаватор и самосвалы. Территория, на которой добывали землю, муниципальная. По закону вывоз земли оттуда запрещён.

Как сообщил прокурор Ленинского района Владимир Савич, было вывезено около 200 кубометров верхнего слоя земли. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Нарушители установлены, спецтехника изъята спецтехника, сообщают «Вести-Тула».