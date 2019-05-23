Минсельхоз: В Тульской области выросло поголовье крупного рогатого скота

Минсельхоз отметил тенденцию роста в стране поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.



По итогам 2018 года в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, его численность составила более 2,26 млн животных, что на 8,4% больше уровня 2017 года.

За прошедший год наибольшая динамика показателя отмечена в Брянской (+33,7 тыс. голов), Орловской (+31,8 тыс.), Тульской (+19,1 тыс.), Калужской (+15,5 тыс.), Смоленской (+12,7 тыс.) и Калининградской (+11,8 тыс.) областях.

Министерство ожидает, что положительная тенденция продолжится и в 2019 году – по прогнозам ведомства, поголовье специализированного мясного скота вырастет до 2,4 млн голов.