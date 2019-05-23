В Туле появится аллея славы актёров и режиссёров военного кино

В тульском парке «Патриот» откроется аллея славы актёров и режиссёров военного кино.



Её презентуют в рамках XVII международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова, который пройдёт с 27 по 31 мая.

В рамках фестивали около 70 новых фильмов покажут в кинотеатрах Тулы и области, в вузах, школах, детских домах, Суворовском училище и кадетской школе. Кинопоказы будут бесплатными.

Фильмы тулякам представят актёры, режиссёры, композиторы, писатели. Запланированы конкурсные программы игрового и документального кино, детско-юношеских фильмов, короткометражных лент, сериалов и ретроспективного кино.