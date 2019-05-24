В России стало больше специальностей для целевого обучения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей, по которым вузы проводят прием на целевое обучение за счёт федерального бюджета в пределах квоты.



Перечень из 449 позиций пополнился дополнительными направлениями по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре.

Также документом устанавливаются сами квоты по различным специальностям и направлениям. Их размер составит от 5% до 100% для самых востребованных или редких профессий.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, стопроцентная квота установлена по специальности «техническая эксплуатация и восстановление электросистем пилотажных комплексов боевых летательных аппаратов» и по двум специальностям ординатуры: «токсикология» и «детская урология-андрология».