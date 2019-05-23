Оформить инвалидность тулякам станет проще

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности.



Согласно действующей редакции правил, медицинские организации, а также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения направляют граждан на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. В тексте справки к документу поясняется, что процедура освидетельствования проводится по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других медицинских документов.

Отмечается, что федеральным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено, что до конца 2021 года не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения перейдут на межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями МСЭ.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина, а при отсутствии доступа к информационным системам — на бумажном носителе с учётом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны», — говорится в тексте справки к документу.

Кроме того, согласно внесённым изменениям, граждане РФ смогут в электронном виде подать запрос на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг.