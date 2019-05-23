В России обещают увеличить минимальный размер оплаты труда «где-то к концу года»

Рост минимального размера оплаты труда произойдёт после пересмотра потребительской корзины, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на съезде Федерации независимых профсоюзов.



«Мы исходим из того, что в этой связи и МРОТ, безусловно, будет увеличен, и, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы», — приводит его слова «Интерфакс».

Министр добавил, что окончательно определиться с новой потребительской корзиной нужно «где-то к концу этого года».

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Росстат ежемесячно рассчитывает стоимость потребительской корзины для каждого региона по отдельности и основных групп населения — детей, пенсионеров и трудоспособных граждан.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.