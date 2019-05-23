Где тулякам подешевле отдохнуть на море

Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые дешёвые курортные посёлки для летнего отдыха на море.



Специалисты проанализировали данные о забронированных и оплаченных самостоятельными путешественниками номерах в мини-отелях и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.

Так, проживание в поселках Черноморское, Межводное и Новоотрадное в Крыму, а также в Агое, Дедеркое в Краснодарском крае обойдется в среднем в 1,3-1,4 тысячи рублей в сутки.

В список недорогих курортных мест вошли также поселок Новомихайловский в Туапсинском районе, Сенной в Темрюкском районе Краснодарского края и расположенные в Крыму поселки Стерегущее и Уютное.

Как отметили эксперты, отдыхающие как правило планируют провести на побережье Чёрного и Азовского морей от 10 до 14 дней.